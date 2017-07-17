Вступникам, які не можуть зареєструвати електронний кабінет, дозволили подавати паперові заяви

Міністерство освіти і науки дозволило подавати заяви до вишів у паперовій формі тим вступникам, які не можуть з технічних причин створити електронні кабінети.

Як повідомили УНІАН в прес-службі відомства, відповідний лист МОН було розіслано керівникам усіх вищих навчальних закладів України.

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Так, з 15 липня 2017 року абітурієнти можуть подати заяву та документи в паперовій формі, якщо в присутності представника приймальної комісії ВНЗ буде перевірена неможливість створення електронного кабінету. За результатами робочого дня приймальна комісія вишу має надсилати до ДП «Інфоресурс» таблицю встановленого зразка з даними вступників.

"Рішення було ухвалено, насамперед, для того, щоб заяви встигли подати ті вступники, які вже зараз мають проходити творчі конкурси. Адже через запровадженням нового програмного забезпечення з посиленими вимогами до ідентифікації вступників наразі трапляються окремі випадки відмови в реєстрації електронних кабінетів, пов’язані з розбіжностями в реєстраційних даних", - повідомили в МОН.

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У відомстві також підкреслили, що можливість подання паперових заяв поширюється лише на тих вступників, які через певні неспівпавдіння в системі не можуть зареєструвати електронні кабінети.

За інформацією ДП «Інфоресурс», наразі в системі ЄДЕБО уже створено 137 тис 748 електронних кабінетів вступників. Зареєстровано 563 тис 463 заяви вступників про допуск до участі в конкурсі, з яких в електронній формі подано 348 тис 819 заяв.