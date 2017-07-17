Чи готові ви до компромісів для встановлення миру на Донбасі? – опитування УНІАН

17 липня були опубліковані результати соціологічного дослідження "Громадська думка стосовно непідконтрольного Донбасу: що змінилось?", проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічною службою Центру Разумкова з 9 по 13 червня 2017 року.

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Згідно з його результатами, 70% респондентів готові на компроміси задля миру на сході України, але лише 18% виступають за мир будь-якою ціною, і стільки ж підтримують силове визволення сходу України.

У зв’язку з цим УНІАН рішив дізнатися думки своїх читачів, чи готові вони до компромісів задля встановлення миру на Донбасі.