У Харкові відкривають новий військовий госпіталь (фото)

У Харкові невдовзі відкриється госпіталь Державної прикордонної служби, будівництво якого було розпочато у 2015 році. Як повідомляє прес-центр ДПСУ, днями заклад вже отримав ліцензію Міністерства охорони здоров’я на провадження господарської діяльності з медичної практики.

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В поліклінічному відділені цього медичного закладу Держприкордонслужби будуть вести прийом фахівці вузьких спеціальностей з терапії, отоларингології, офтальмології, ендокринології, кардіології, дерматології, наркології і психіатрії, стоматології та іншої направленості. Передбачено створення кабінетів функціональної діагностики, кабінету УЗД, рентгенографії та томографії, сучаснішої клінічної лабораторії, блоку для приготування їжі та їдальня.

"Найближчим часом розпочнеться будівництво другого корпусу госпіталю, в якому буде розташовуватись діагностичний корпус на 50 осіб, хірургічне відділення з операційним блоком та реанімацією, що є актуальним в умовах ведення антитерористичної операції", - сказано у повідомленні.

Наразі продовжується набір кадрів як серед лікарів, так і середнього та молодшого медперсоналу, а також облаштування кабінетів та палат.