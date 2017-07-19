"Безпрецедентні заходи безпеки": Київ готується до наймасштабнішого концерту Depeche Mode у Східній Європі

Вже сьогодні легендарна британська група Depeche Mode дасть концерт в Києві. Виступ музикантів розпочнеться о 19.45 на НСК Олімпійський. Сцена для концерту вже готова.

Заходи безпеки під час проведення концерту гурту Depeche Mode у Києві посилять. Порядок забезпечуватимуть близько 200 поліцейських і нацгвардійців, повідомляє Нацполіція.

"19 липня на НСК Олімпійський відбудеться виступ гурту Depeche Mode. Охорону громадського порядку забезпечуватимуть близько 200 співробітників структурних підрозділів Головного управління Національної поліції у Києві та військовослужбовців Національної гвардії України", – йдеться в повідомленні.

Посилені наряди поліції будуть нести службу на прилеглих територіях до НСК, зупинках громадського транспорту та на станціях метрополітену. Крім того, співробітники патрульної поліції будуть регулювати дорожній рух на розташованих поруч вулицях.

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Тур Depeche Mode вже зараз став наймасштабнішим туром у світі за підсумками Billboard. На даний момент було продано 613,701 місць на 17 концертах на загальну суму в 46.5 мільйонів доларів.

На київський концерт продано більшість квитків і, безумовно, він стане найвідвідуваним концертом в Україні у 2017 році, пише "Сегодня".

Організатори повідомляють про безпрецедентні заходи безпеки.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, виступ Depeche Mode в Києві міг не відбутися. 17 липня концерт у Мінську довелося скасувати. А все тому, що фронтмена групи Дейва Гаана госпіталізували в одну з лікарень білоруської столиці з кишковим розладом.

З Мінська музиканти прилетіли на приватному літаку. У соліста групи Девіда Гаана був непоганий вигляд. Кожному з зірок дали окремий автомобіль, кортеж у супроводі поліції провезення легендарних британців кільцевою дорогою, тому київських пейзажів вони не побачили. Біля 5-зіркового готелю їх чекав тільки персонал – жодного фаната і жодної телекамери.

Журналісти хотіли подарувати музикантам українські подарунки, але клавішник Девід Флетчер не захотів взяти, а гітарист Мартін Гор зупинився, щоб взяти, але охорона завадила йому це зробити. Що робитиме група до концерту не відомо, але в їх райдері є срібні ложки, чорні чашки і 12 холодильників.

Тим часом сцена для концерту Depeche Mode на НСК Олімпійський вже готова. Зараз вона виглядає так: