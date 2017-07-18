МЗС очікує від нового керівництва ОБСЄ належної реакції на злочини Росії на Донбасі та в Криму

Міністерство закордонних справ України очікує від нового керівництва Організації з безпеки і співробітництва в Європі належної реакції на злочини Росії на окупованому Донбасі та в Криму.

Про це повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства.

"Міністерство закордонних справ України вітає завершення процедур призначень Томаса Гремінгера на посаду генерального секретаря ОБСЄ, Ламберто Дзанньєра – верховним комісаром з питань національних меншин, Арлема Дезіра – представником з питань свободи ЗМІ та Інгібьорг Солрун Гісладоттір – директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини", - заявили українські дипломати.

"Заповнення вакансій керівництва ОБСЄ дозволить забезпечувати ефективність роботи організації, зокрема в частині запобігання та врегулювання конфліктів. Особливої важливості для Української держави набуває повноцінна багатовимірна робота ОБСЄ в умовах триваючої комплексної гібридної агресії Російської Федерації проти територіальної цілісності, суверенітету і політичної незалежності України", - заявляють в МЗС.

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"Очікуємо, що інституції ОБСЄ продовжуватимуть активну цілеспрямовану роботу щодо підтримки розвитку демократії, верховенства права, поваги до прав людини і основних свобод на просторі організації, належно і своєчасно реагуватимуть на найбільш кричущі випадки їх порушень, які відбуваються зараз у тимчасово окупованих і контрольованих Росією районах України", - сказано в повідомленні.

"Розраховуємо, що новопризначені глави інституцій ОБСЄ збережуть пріоритетну увагу, яка наразі приділяється в рамках Організації питанню припинення російської агресії проти України, та докладатимуть всіх зусиль для повернення поваги до фундаментальних принципів і зобов’язань ОБСЄ, що є необхідним для відновлення взаємної довіри на Європейському континенті, порушеної безвідповідальним ставленням однієї з держав – учасниць", - заявили українські дипломати.