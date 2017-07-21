У Харкові 22 липня через матч між "Динамо" і "Шахтарем" обмежать рух транспорту

У Харкові через проведення на стадіоні "Металіст" футбольного матчу Чемпіонату України між донецьким "Шахтарем" і київським "Динамо" буде обмежений рух транспорту 22 липня.

Читайте такожФінал Кубку України в Харкові: роботу метро продовжать, за порядком слідкуватимуть 2 тисячі поліцейськихПро це повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Харкова.

За відомостями патрульних, з 22 липня з 16:30 до 24:00 буде обмежений рух найближчими вулицями до стадіону, а саме: на вулиці Плеханівській - від вулиці Молочної до вулиці Польової, на вулиці Державінській - від проспекту Гагаріна до вулиці Плеханівської, а також від вулиці Храмової до провулка Власівського.

У відділі комунікації ГУ НП в Харківській області додали, що матч розпочнеться о 19:30. На стадіоні "Металіст" очікується до 15 тис. глядачів. За порядком слідкуватимуть більше 1700 правоохоронців - працівники поліції, курсанти вишів, військовослужбовці Нацгвардії.