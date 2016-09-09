У Харкові через футбольний матч "Шахтар" - "Динамо" обмежать рух транспорту

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

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За відомостями міськради, рух транспорту по пров. Власівському, вул. Храмовій, вул. Плеханівській - на ділянці від вул. Молочної до вул. Лебединського, вул. Тарасівській - на ділянці від вул. Молочної до вул. Храмової, і вул. Державінській буде заборонений сьогодні з 17:00 до 23:30.

Під час футбольного матчу транспорт пропускатимуть по двох периметрах. У зовнішній периметр пропускатимуть тільки по квитках на матч і прописці мешканців прилеглих будинків, а у внутрішній зможуть проїхати автомобілісти, які мають відношення до проведення матчу, і вболівальники з квитками, яким потрібно припаркувати свої автомобілі.

Після матчу пасажирські автобуси перевозитимуть уболівальників від станцій метрополітену за основними напрямками до 1:00 суботи, 10 вересня.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 9 вересня, у Харкові відбудеться матч "Шахтаря" та "Динамо".

Донецький "Шахтар", який останні два роки домашні матчі грав у Львові, вирішив уперше домашній матч зіграти у Харкові.

Початок гри о 21:00. На матчі очікується аншлаг. За день до гри у касах залишалося лише близько двох тисяч квитків. Всього арена вміщує 40 200 глядачів.