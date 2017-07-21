Прокуратура передала до суду справу слідчого Нацполіції, який не подав декларацію

Прокуратурою Львівської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно слідчого одного із відділень Нацполіції у Львівській області.

Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

«Прокуратурою Львівської області за результатами опрацювання даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції встановлено, що слідчий одного із відділень поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області, умисно не подав до Єдиного державного реєстру декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, шляхом заповнення такої на офіційному веб–сайті НАЗК», - йдеться в повідомленні.

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Прокуратурою області завершено досудове слідство та скеровано до суду обвинувальний акт відносно останнього за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.

В прокуратурі інформують, що санкція ст. 366-1 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від 2,5 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.