Прокуратура передала до суду справу слідчого Нацполіції, який не подав декларацію
Прокуратурою області завершено досудове слідство та скеровано до суду обвинувальний акт відносно останнього за ознаками кримінального правопорушення.
Прокуратурою Львівської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно слідчого одного із відділень Нацполіції у Львівській області.
Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури.
«Прокуратурою Львівської області за результатами опрацювання даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції встановлено, що слідчий одного із відділень поліції Головного управління Нацполіції у Львівській області, умисно не подав до Єдиного державного реєстру декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, шляхом заповнення такої на офіційному веб–сайті НАЗК», - йдеться в повідомленні.
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Прокуратурою області завершено досудове слідство та скеровано до суду обвинувальний акт відносно останнього за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.
В прокуратурі інформують, що санкція ст. 366-1 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від 2,5 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.