Поліція опублікувала відео з місця вбивства росіянина, якого розстріляли біля ТРЦ в Києві

Поліція Києва опублікувала відео з місця вбивства росіянина, якого розстріляли з автомата біля ТЦ "Проспект" поруч з метро "Чернігівська". Про це повідомляє прес-служба поліції.

Наразі правоохоронці відпрацьовують всі версії та мотиви злочину, а також триває комплекс заходів, спрямованих на затримання зловмисників.

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Відкрито кримінальне провадження за ст 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, увечері в середу, 19 липня, в Києві на парковці торгово-розважального центру "Проспект" біля станції метро "Чернігівська" вбили людину: невідомі розстріляли чоловіка з автомата. Убитим виявився уродженець РФ, який втік в Україну, щоб уникнути покарання за вбивство.