В СБУ назвали кількість полонених українців на Донбасі і в Росії

Бойовики незаконних збройних формувань на Донбасі утримують у полоні 134 українця. Зниклими безвісти вважають 411 громадян України. Втішна цифра єдина - понад три тисячі українців вдалося звільнити з полону від початку війни на Донбасі. Про це заявив голова Служба безпеки України Василь Грицак, йдеться у сюжеті ТСН.

Офіційні дані СБУ - десятеро українців на території Росії і понад сорок - в окупованому Криму. Усі або в очікуванні вироку або вже його отримали. Шпигунство, тероризм, екстремізм - це те, що вішають на наших громадян кремлівські суди. Фактично ж усі звинувачення можна звести до єдиного, більш правдивого - полонений за патріотизм.

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На жаль, про долю багатьох бранців Кремля інформації нема. Українські консули, правозахисники бирають її буквально по крихтах.

Нагадаємо, у Луганській області затримали російського військовослужбовця Віктора Агеєва, якого, викликали на службу в Алтайському краї. Його матір, друзі і колишні товариші по службі підтвердили, що після строкової служби той залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.

Матір Агеєва наполягає на тому, що її син перебуває на службі у ЗС РФ і навіть отримав у травні цього року звання єфрейтора. Тоді як у міноборони РФ заявили, що полонений українцями в Луганській області росіянин в минулому році звільнився в запас.