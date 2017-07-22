Полонений російський військовий Агєєв вкотре заперечив участь Росії у війні на Донбасі

Україна впустила в країну матір полоненого на Донбасі російського військового Світлану Агєєву та забезпечила їй зустріч із сином. Побачення відбулося в СІЗО міста Старобільськ на Луганщині, повідомляє ТСН.

Свою причетність до російської армії Агєєв не заперечує, лише додає, що, на його думку, вона тут забезпечує ледь не миротворчу місію. На запитання про місію російських солдат на Донбасі він відповів: "Захист мирних громадян на території "ЛНР". А на уточнення, від кого, сказав: "Від Збройних Сил України".

При цьому полонений досі переконаний, що його країна війни з Україною не веде. "Що війну веде – із цим я не згоден. Все-таки допомагає Луганську і Донецьку, просто допомагає – гуманітарна допомога там, продукти", - каже російський військовослужбовець, якого затримали в складі ДРГ в районі Жолобка на лінії фронту АТО зі зброєю в руках.

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Раніше Агєєв це пояснював тим, що військові стояли та охороняли самі себе. Тепер у нього з'явилася нова версія подій – з РФ він приїхав за власним бажанням, підписав контракт із терористами, зброю отримав від бойовиків. "Це було моє бажання, мені хотілося там служити. Приїхали, нас зустріли, відвезли у військомат Луганська. Там ми пройшли повторну медичну комісію, відправилися в підрозділ. Це ж робота: сказали робити – значить, робиш", - пояснив журналістам російський солдат.

Українські силовики пояснюють, що дозволом на зустріч матері з сином хотіли показати відкритість – і навіть пішли на виконання умов росіян щодо відсутності українських журналістів. Мати Агєєва відкрито критикувати брехню російської пропаганди навіть після побаченого не наважується. "Недоговорюють", - характеризує вона її. На запитання, чи є ж усе-таки російські військові на Донбасі, відповідає ухильно: "Є, нема – я не військовий політик. Мабуть, є. Найголовніше – це знайти вихід із ситуації нашим політикам, нашим президентам. Я проїхала по Україні, нічого поганого не зустріла, ставлення гарне", - каже росіянка.

Сам же Агєєв зізнався, що аж до сьогодні не знав, що офіційні збройні сили його країни від нього відмовились, та навіть із консульства ніхто до нього не приїжджав.

Як уже повідомлялося, полонений на Донбасі російський військовослужбовець Віктор Агєєв зустрівся з матір'ю. Подробиці зустрічі зі Старобільська повідомив журналіст російської "Нової газети" Павло Канигін. Згодом з'явився і перший відеозапис розмови росіянина з пресою.