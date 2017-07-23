Гран-прі 8-го ОМКФ здобув фільм "Король бельгійців"

Гран-прі 8-го Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ) здобула стрічка «Король бельгійців» Петера Бросенса і Джесіки Вудворт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо під час церемонії закриття фестивалю, яка пройшла пізно ввечері 22 липня в Одеському національному академічному театрі опери та балету.

У церемонії взяли участь міністр культури України Євген Нищук, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, голова Держкіно України Пилип Іллєнко.

Гран-прі здобув фільм «Король бельгійців» (Бельгія, Нідерланди, Болгарія). Грошова премія - 10 тисяч євро. Продюсер Міра Сталєва висловила подяку глядачам, які віддали голоси за картину.

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«Бачила, як зароджувався і розвивався цей фестиваль і як він ставав потужнішим. На другий рік його проведення я приїжджала до Одеси забрати нагороду для іншого, болгарського, фільму, над яким я не працювала, а тепер отримую Гран-прі за власний фільм», - сказала Сталєва.

Під час церемонії присутні встали і оваціями вшанували пам'ять знаменитого актора Богдана Ступки, який помер 5 років тому.

Під час церемонії Нищук подарував актрисі Лії Ахеджаковій картину, на якій вона зображена зі Ступкою.

«Ми були партнерами на сцені, грали вистави. Партнер - це більше, ніж просто друг, знайомий. Партнер - це особливий зв'язок», - сказала Ахеджакова.

Також під час церемонії було висловлено підтримку незаконно засудженому в Росії режисерові Олегу Сенцову.

Переможцем конкурсу європейських документальних фільмів стала картина «Головна роль» Сергія Буковського. Нагороду отримував Буковський зі своєю мамою - 82-річною актрисою Ніною Антоновою - героїнею фільму. Вона також отримала нагороду за кращу акторську роботу Національної конкурсної програми. Грошовий приз - 50 тис. грн.

Кращим фільмом у міжнародній конкурсній програмі визнана картина «Літо 1993» Карла Сімона (Іспанія), кращими режисерами Нана Еквтімішвілі, Сімон Гросс за фільм «Моя щаслива сім'я» (Грузія, Німеччина), кращою акторською роботою - актори з цього ж фільму - Ія Шугашвілі, Ціся Квамсашвілі.

Спеціальною згадкою журі Міжнародної конкурсної програми відзначено фільм «Вільно і легко» Ген Цзюна (Китай). «Золотий Дюк» за кращий український повнометражний фільм отримала кінострічка Dixie Land Романа Бондарчука (Україна, Латвія, Німеччина), приз за кращий український короткометражний фільм - «Випуск'97» Павла Острикова (Україна).

Спеціальний диплом журі Національної конкурсної програми отримали українські стрічки «Припутні» Аркадія Непиталюка і «Бузок» Катерини Горностай.

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Відомий польський режисер, сценарист Агнешка Холланд відзначена призом за вклад у кіномистецтво. Також «Золотого Дюка» за вклад у кіномистецтво отримала французька актриса Ізабель Юппер. Отримуючи приз, актриса зазначила, що хоче повернутися, щоб зробити фільм в Україні.

Фільмом закриття стала стрічка-номінант на головний приз Берлінале «Вечірка» Саллі Поттер.

Як повідомляв УНІАН, 8-й Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ) стартував 14 липня.