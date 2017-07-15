В Одесі стартував 8-й міжнародний кінофестиваль (фоторепортаж)

У п'ятницю, а практично вже в ніч на суботу, 15 липня, в Одесі в театрі Опери та Балету завершилася церемонія з нагоди відкриття 8-го міжнародного кінофестивалю, пишуть "Факти".

За традиційною червоною доріжкою пройшли учасники, члени журі та гості кінофоруму — відомі актори, діячі літератури і мистецтва, депутати різних рівнів, керівництво міста та області.

Помічені, зокрема, «Хоббіт» Ейдан Тернер, актриса серіалу «Гра престолів» Сибіль Кекіллі, володарка премій Lola, Bambi і Undine Awards, письменник-сатирик Михайло Жванецький, народні артисти Борис Барський та Олексій Ботвінов, відомий шоумен Олег Філімонов, один із найбільш відомих емігрантів (в США) художник Юрій Горбачов.

Читайте такожНа Одеському кінофестивалі "Золотий Дюк" за внесок у кіномистецтво отримав британський режисер

Однак справжній фурор справила поява Марії Максакової, колишньої солістки Маріїнського театру (Санкт - Петербург). Вдова вбитого екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова вразила оточуючих білозубою посмішкою і сліпуче білим хутряним одягом.

Офіційна церемонія відбулася в Одеському національному академічному театрі опери та балету. Її ведучими стали Олег Панюта і Яніна Соколова, а почався «офіціоз» з виступу групи Dakh Daughters.

Президент ОМКФ Вікторія Тігіпко привітала всіх зі стартом однієї із найяскравіших кіноподій України.

«Вісім — це магічна цифра. Це знак нескінченності. За вісім років Одеський кінофестиваль став вагомою подією не тільки в Україні, але й усій Східній Європі. 911 заявок на участь в цьому році, 81 країна, 5 континентів. Це рекорд. Ми отримали 265 фільмів для участі в національному конкурсі. Це також вагома цифра, яка говорить про те, що українське кіно розвивається, стає більш сильним, набирає обертів. Для нас усіх це тільки початок», — сказала вона.

Голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко зазначив, що 48 українських стрічок на Одеському кінофестивалі — це безпрецедентна кількість.

Читайте такожНа Одеському Міжнародному кінофестивалі покажуть фільми на єврейську тематику

Всього в ході річного відбору професіонали зупинилися майже на 120 фільмах. У міжнародному конкурсі представлено 12 картин — з Китаю, України, Сербії, Австрії, Литви, Ізраїлю, Естонії, Франції, Бразилії, Грузії, Бельгії, Іспанії. Вони змагатимуться за гран-прі ОМКФ — «Золотого Дюка». У конкурс європейських документальних фільмів увійшли 8 робіт, а національна програма налічує 17 фільмів.

Програма фестивалю складається не тільки з кінопоказів, а включає також проведення літньої кіношколи, обговорення, професійні дискусії, майстер - класи.

Бюджет фестивалю становить 60 мільйонів гривень, у тому числі з бюджетів міста та області виділено по 2 мільйони, а також 1 мільйон — з держбюджету.

Вперше в рамках фестивалю пройде проект Odesa IFF ScripTeast Series Projects.

Чотири склади журі будуть судити чотири конкурсні програми.

Під час церемонії ведучі згадали про Олега Сенцова, якому напередодні, 13 липня, виповнився 41 рік і який відбуває 20-річний термін з незаконного звинувачення у тероризмі.

Почесним гостем 8-го ОМКФ – стала голова правління Європейської кіноакадемії, польський режисер і сценарист, номінант на Оскар Агнешка Холанд. На кінофорумі вона представить свою нову стрічку "Слід звіра", яка вже відзначена на Берлінале "Срібним ведмедем".

Фільмом відкриття стала французько-бельгійська стрічка «Щоб бути впевненим», прем'єра якої відбулася в цьому році на 70-му Каннському кінофестивалі. Стрічку в Одесі представили режисер Карін Тардьє та композитор Ерік Слабьяк.

Читайте такожНа Одеському кінофестивалі-2017 будуть представлені серіали з п'яти країн світу (список)

Це легке артхаузне і при цьому ясне глядацьке кіно відмінно відображає загальний напрям ОМКФ і підходить для перегляду широкої аудиторії. У центрі сюжету Ерван. Чоловік середніх років. Сапер і люблячий батько. Одного разу Ерван дізнається, що чоловік, якого він все життя вважав батьком, зовсім не його біологічний батько. І починається подієва тяганина із з'ясуванням сімейних відносин.

Кінофорум триватиме по 22 липня.