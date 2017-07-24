"Живіший за всіх живих": адвокати спростували вбивство ГРУшника Єрофєєва

Заява затриманого на Донбасі російського військовослужбовця Віктора Агєєва про вбивство офіцера Головного розвідувального управління РФ Євгена Єрофєєва після повернення додому є неправдивою.

Про це повідомив в Facebook український адвокат Валентин Рибін, який захищав у 2016 році затриманого разом з Єрофєєвим російського військовослужбовця Олександра Александрова, коментуючи пост колеги Оксани Соколовської, в якому вона назвала інформацію про загибель екс-підзахисного «казкою».

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Рибін повідомив, що затриманий Агєєв поширює фейкові новини.

"Це з серії фейкньюз!!! Старий Ерофєїч живіший за всіх живих, щоправда ледар ще той і руку не розробляє, та й поранення важке, так що так!!!", – написав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, затриманий на Донбасі російський військовослужбовець-контрактник Віктор Агєєв в інтерв'ю російській «Новій газеті» заявив, що боїться повторити долю іншого військового ЗС РФ Євгена Єрофєєва, якого, за інформацією деяких ЗМІ Росії, нібито вбили після повернення на батьківщину.

"Навіть якщо потім колись повернуся в Росію — то що далі?.. А ти (звертаючись до журналіста, - УНІАН.) чув, що сталося з ГРУшником Єрофєєвим (його разом з Александровим обміняли на Савченко, - УНІАН.), коли він повернувся? Його просто прибрали. Вбили", - відповів полонений військовий РФ на запитання журналіста.

Зазначимо, що деталі смерті Єрофєєва і офіційна інформація про це відсутні.