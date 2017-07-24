На Харківщині чоловік за дорученням кураторів із РФ розклеював сепаратистські листівки про "Новоросію"

У Харківській області співробітники Служби безпеки України затримали чоловіка, який розповсюджував сепаратистські листівки. Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, правоохоронці встановили, що уродженець Донеччини розклеював у громадських місцях міста Куп’янськ та району листівки з закликами до відділення Південно-Східних регіонів від території України, створення псевдодержавного утворення "Новоросія" та приєднання його до Російської Федерації.

За відомостями СБУ, оперативники спецслужби задокументували, що за розклеювання сепаратистських листівок зловмисник одержував гроші. Агітки передавалися йому кур’єрами через схованку, облаштовану в покинутій будівлі поблизу районного центру.

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Діяльність агітатора контролювали куратори з території РФ, які координували дії виконавця через мобільний зв’язок. Співробітники СБ України увечері п’ятниці, 21 липня, затримали зловмисника у Куп’янську під час розклеювання сепаратистських листівок.

Слідчими Управління СБ України в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.