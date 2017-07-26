В День Незалежності на екрани вийде документальний фільм "Україна. Повернення своєї історії"

Творці документального історичного фільму «Україна. Повернення своєї історії», прем'єра якого відбудеться до Дня Незалежності на телеканалі «1+1», досліджували давні княжі печатки. Унікальні артефакти відкрили маловідомі широкому загалу факти про зовнішність князів, писемності та документообіг в Київській Русі.

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У спеціально відбудованій студії в Києві автор фільму «Україна. Повернення своєї історії» Акім Галімов разом з кандидатом історичних наук Олександром Алфьоров і доктором історичних наук Мирославом Волощуком досліджували князівські печатки Ярослава Мудрого та його сім'ї, трьох синів та двох онуків, - князів Ізяслава, Всеволода, Святослава, Володимира Мономаха і Ярополка. Унікальні артефакти тисячолітньої давнини дозволяють встановити, як насправді виглядали ці найвидатніші правителі і переосмислити те, як їх уявляли раніше. Наприклад, у радянський час і особливо в часи Російської імперії, князів зображували з довгими бородами, хоча вони носили вуса.



«Для дослідників історії друку - це як бурштин, який мільйони років зберігав цінну інформацію. У той час, коли історичні, особливо літописні джерела часто листувалися, могли мати редакторів і навіть замовників, на печатках фіксувалися факти: князівський титул, княжий портрет, династичне ім'я або ім'я, дане при хрещенні», - говорить Олександр Алфьоров, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України.

Печатки також розбивають міф про те, що стародавні русичі не вміли читати і писати. Свинцеві печатки, які прикріплялися до князівським документів, підтверджують, що писемність була дуже розвиненою, а документообіг - неймовірно інтенсивним.

«Коли тримаєш таку річ в руках, історія ніби оживає, ніби переносишся на тисячі років назад. Уявіть, ці печатки міг тримати сам Ярослав Мудрий, або хтось із його синів, або онуків. Своїми руками! Надзвичайні відчуття ... сподіваюся, ми зможемо передати їх і нашим глядачам», - розповідає автор фільму Акім Галімов.



Над виробництвом фільму працює творча група «1+1 Продакшн» під керівництвом Вікторії Лєзіній. Режисер - Дарина Саричева. Автори сценарію - Акім Галімов, Руслан Шаріпов, Оксана Іванченко. Оператор-постановник - Маркіян Канюка. Виконавчий продюсер - Володимир Андріюк.

Нагадаємо, перша частина фільму «Україна. Повернення своєї історії», презентована у минулому році до 25-ї річниці Незалежності України, отримала премію «Телетріумф» у номінації «Документальний фільм/цикл». Стрічка покликана розвіяти міфи і повернути українцям справжню історію. У другій частині проекту автори фільму взялися розслідувати таємницю зникнення останків представників князівської династії Рюриковичів з більшості їхніх поховань. Також однією з головних сюжетних ліній фільму стане спроба відтворити справжнє обличчя великого київського князя Ярослава Мудрого. З цією метою творці фільму спробують розшукати і досліджувати кістки Рюриковичів, що залишилися на території України. Зйомки фільму проходили у Львові, Луцьку, Чернівцях, Чернігові, Переяславі, Києві, Володимирі-Волинському, а також у Ватикані, Копенгагені та Москві.