У Михайлівському соборі Києва освятили ікону "Богородиця - покровителька українських воїнів"

У Михайлівському Золотоверхому соборі відбулось освячення ікони “Пресвята Богородиця — покровителька українських воїнів”.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в освяченні ікони взяв участь патріарший намісник митрополит Епіфаній та голова Синодального управління військового духовенства УПЦ КП митрополит Іоан (Яременко).

Як розповів журналістам митрополит Іоан, після освячення ікона тимчасово знаходитиметься у київському храмі на Татарці, а коли збудують гарнізонний храм, ікону буде перевезено туди.

Іконописець Юрій Нікітін розповів, що на іконі він відобразив як історичних персонажів, так і людей, які уособлюють ту чи іншу історичну епоху. Ліворуч від глядача на іконі зображений Князь Володимир, Іван Мазепа, воїн УПА, Чорний Запорожець (представник українських повстанських сил початку ХХ століття), за ним зображений учасник Майдану з металевим щитом та в касці, потім сучасний солдат Збройних сил і боєць спецпідрозділу СБУ “Альфа” в шоломі, балаклаві та тактичних окулярах. Над ними посередині ікони зображений Архистратиг Михаїл з мечем, зверху їх благословляє Пресвята Богородиця. На задньому плані зображений правий беріг Дніпра з найбільшими православними святинями — Києво-Печерською Лаврою, Софіївським та Михайлівським собором, пам’ятником Князю Володимиру та Андріївською церквою. Під ногами у зображених на іконі людей іконописець намалював червоні маки, які символізують пролиту за Україну кров.

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“З історичних осіб на іконі Князь Володимир і Мазепа. Всі інші — символічне уособлення. Я працював над нею близько двох тижнів”, - розповів художник.

Слід також зазначити, що учасник Майдану, зображений на іконі, схожий на одного з перших загиблих на Майдані – Сергія Нігояна. Нікітін пояснив це так: “Це, можливо, вийшло підсвідомо, адже я не прагнув конкретики. Мабуть, перші жертви на Майдані збереглись у підсвідомості”.