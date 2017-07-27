У Лівії суд продовжив тримання під вартою 14 українців з танкера "Рута" - МЗС

Влада Лівії продовжує здійснювати слідчі дії у справі затримання танкера «Рута» з 14 українцями на борту, які перебувають під вартою. Про це у коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

"У справі затриманого українського судна "Рута" та членів його екіпажу тривають слідчі дії. Екіпаж судна утримується під вартою. 17 липня 2017 року суд продовжив термін тримання під вартою членів екіпажу на місяць", - сказав дипломат.

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"Усі юридичні дії у справі відбуваються у присутності адвоката та перекладача", - наголосив Кирилич.

За його словами, у рамках забезпечення консульського супроводу зазначеної справи співробітники українського посольства відвідали 11 липня затриманих членів екіпажу.

"До відома громадян України - членів екіпажу судна "Рута" було доведено інформацію про хід розгляду порушеного щодо них кримінального провадження та поінформовано про заходи, які вживаються для забезпечення дотримання їхніх прав та інтересів", - зазначив представник МЗС.

"У ході відвідання затриманим громадянам України було надано можливість здійснити телефонні розмови з родичами в Україні", - додав Кирилич.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня лівійські військово-морські сили затримали два судна за підозрою у контрабандному вивезенні нафти з цієї країни. Один з кораблів – танкер «Рута» під українським прапором. Судно належить одеській компанії. За повідомленням Reuters, перед затриманням суден три години тривала перестрілка.