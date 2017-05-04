Влада Лівії офіційно не коментує затримання танкера з 14 українцями на борту

Влада Лівії поки не надала офіційної інформації стосовно затримання наприкінці квітня українського танкера "Рута" з 14 українцями на борту. Про це у коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

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"Офіційної інформації від органів влади в Лівії посольство поки що не одержало", - сказав Кирилич.

Він додав, що у відповідному напрямку "робота продовжується комплексно, оперативно і у взаємодії з судновласником, з оператором і іншими, так би мовити, додатковими засобами, які в таких випадках залучаються".

Кирилич уточнив, що на борту затриманого танкеру "Рута" перебувало 14 громадян України.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня лівійські військово-морські сили затримали два судна за підозрою у контрабандному вивезенні нафти з цієї країни. Один з кораблів – танкер "Рута" під українським прапором. Судно належить одеській компанії. За повідомленням Reuters, перед затриманням суден три години тривала перестрілка.