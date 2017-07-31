У серпні координатор ОБСЄ відвідає українських заручників на Донбасі - Геращенко

У серпні координатор ОБСЄ Тоні Фріш відвідає тюрми і заручників на окупованих територіях Донбасу. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook після завершення скайп - конференції мінської гуманітарної підгрупи , в якій також взяли участь український обмудсмен Валерія Лутковська та експерти СБУ.

«Ми звернулися з вимогою, аби обов'язковим пунктом була Макіївська колонія, де утримують наших військових, також відвідини затриманих жінок, цивільних, зокрема , Ігоря Козловського. Ми вимагали допуску до тюрем на окуповані території обмудсмена Лутковської. У відповідь знову почули, що ці тюрми вже відвідала один народний депутат і зауважень до умов утримання не було»,- написала вона.

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При цьому, за словами Геращенко, було звернуто увагу координатора на заяви спецпредставника ОБСЄ з питань свободи слова з вимогою негайного звільнення заарештованого у Донецьку журналіста Станіслава Асєєва, також було звернення до російських представників негайно сприяти у його звільненні, враховуючи, в т ч і позицію ОБСЄ, їхній заклик».

«Ми звернули особливу увагу ОБСЄ на неприпустимість катувань незаконно утриманих. Вважаю, ця тема має бути в центрі особливої уваги ТКГ, що засідатиме 2 серпня у Мінську», - наголосила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України повідомила про повернення з полону бойовиків "ЛНР" одного з українських заручників, який утримувався на окупованій території близько дев'яти місяців, судді Руденко. За даними спецслужби, протягом дев'яти місяців він незаконно утримувався і піддавався тортурам "МГБ ЛНР", сподіваючись повернутися в Україну.