ГПУ не отримала офіційної відповіді від РФ щодо екстрадиції бойовика "ДНР", який по-звірячому вбив школяра під Донецьком

Генеральна прокуратура України не отримала офіційної відповіді від Росії щодо передачі колишнього командира батальйону «ДНР» «Керч» Вадима Погодіна, якого звинувачують у тортурах і вбивстві українського школяра Степана Чубенка на Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган з посиланням на заступника генерального прокурора Євгена Єніна.

«Генпрокуратура України не отримала офіційної відповіді з РФ щодо передачі українським правоохоронцям т.зв. екс-керівника батальйону "Керч" Погодіна, що жорстоко вбив громадянина України Степана Чубенка на Донбасі та згодом був затриманий на території АРК. Українські правоохоронці продовжуватимуть докладати всіх можливих зусиль для притягнення Погодіна до кримінальної відповідальності, навіть якщо виявиться, що відповіддю РФ на звернення української сторони стало звільнення вбивці з під варти", - цитує вона Єніна.

Також у дописі йдеться, що мати Чубенка вже висловила готовність делегувати уряду України право звернення до Європейського суду з прав людини для захисту її прав.

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"Плануємо підготувати відповідну скаргу до ЄСПЛ у зв'язку з порушенням Росією права на життя (ст.2 Конвенції Ради Європи з прав людини). Вбивці та особи, що їх покривають, мають постати перед судом», - заявив заступник генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура України 21 липня звернулася до Генпрокуратури РФ з проханням передати одного з ватажків «ДНР» Погодіна, який у 2014 році по-звірячому вбив громадського активіста, воротаря Краматорської молодіжної команди футбольного клубу «Авангард» Чубенка.

16-річного Чубенка катували і розстріляли за проукраїнську позицію.

30 липня російський блогер Олександр Тверськой повідомив, що Погодіна випустили зі слідчого ізолятора в анексованому Криму.