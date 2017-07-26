У Львові педагог "замінував" психлікарню: з будинку вивели майже сотню пацієнтів

20:54, 26 липня 2017
Інциденти
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Телефонним хуліганом, який повідомив про мінування психіатричної лікарні, виявився 41-річний житель одного з міст області і працівник сфери освіти.

За даним фактом відкрито кримінальну справу / фото: УНІАН

Сьогодні, 26 липня, у Львові поліція встановила особу псевдо-мінера психлікарні. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Львівській області.

Телефонним хуліганом, який повідомив про мінування психіатричної лікарні, виявився 41-річний житель одного з міст області і працівник сфери освіти. В даний час з ним проводять слідчі дії.

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Повідомлення про замінування лікарні виявилося хибним – на території лікарні вибуховий пристрій не виявили. На час пошуків з будівлі медустанови вивели 90 пацієнтів і 22 співробітників.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Як повідомляв УНІАН, СБУ затримала зловмисника, який "мінував" станції Київського метрополітену.

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Теги: #мінування психлікарні#мінування у львові