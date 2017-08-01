"Гімн світу": як Ріапобой разом з сином ловили кольорові пелюшки в новому кліпі (відео)

Український співак Дмитро Шуров, відомий під псевдонімом Ріапобой, випустив новий кліп і пісню під назвою "На Вершині". Прем'єра відео з'явилася на Youtube.

Читайте такожСкандальний Дорн випустив знятий у Берліні кліп (відео)

Режисером кліпу стали Марія Оз і Лука, а автором слів і музики сам Дмитро Шуров.

Пісня "На Вершині" – це гімн світу, взаємодопомоги і дружби. Пісня про людей, які падають, розбивають коліна, але завдяки своїм близьким і заради них підводяться і йдуть далі.

До речі, у кліпі, крім самого Дмитра Шурова, з'явився його син Лев. Однакові костюми в кадрі в черговий раз підкреслюють схожість батька з сином.

Читайте такожСім альбомів, шестеро дітей та мільйони фанатів: ким був і що залишив після себе Честер з Linkin Park (відео)

"Ця пісня і відео про те, що бути крутим самому по собі. Набагато крутіше досягати чогось разом з близькими людьми, намагаючись допомогти їм і собі стрибнути вище голови. Мій улюблений момент кліпу – як Левко успішно відбивається від зелених чудовиськ, і летить, як супермен", – розповідає Дмитро Шуров.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше група THE HARDKISS показала чорно-білий кліп на пісню "Журавлі".