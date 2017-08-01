СБУ проводить обшуки в мерії Запоріжжя
У відомстві поки не повідомляють, що саме інкримінують чиновникам мерії і що шукають в будівлі.
Співробітники управління СБУ в Запорізькій області з ранку 1 серпня проводять обшуки в приміщеннях мерії Запоріжжя. Як повідомляє "Радіо Свобода", факт обшуків підтвердив представник управління СБУ в регіоні Сергій Левченко.
У той же час, у відомстві поки не повідомляють, що саме інкримінують посадовцям мерії і що шукають у будівлі.
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«Дійсно ми, СБУ, проводимо обшуки в рамках кримінального провадження за постановою слідчого судді. Поки тривають слідчі дії», – повідомив Левченко.
За відсутності на робочому місці міського голови Володимира Буряка постанова про обшуки представниками відомства була вручена одному з його заступників.
Раніше повідомлялося, що голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль заявляє про підготовку захоплення державної влади у регіоні.