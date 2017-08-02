У колишньої директорки Львівської галереї мистецтв пройшли обшуки

Правоохоронні органи проводять обшук у помешканні колишньої директорки Львівської галереї мистецтв Лариси Возницької-Разінкової. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Ігор Васюник.

«В помешканні Лариси Возницької зараз проводить обшук поліція. В рамках відкритого кримінального провадження за фактом, начебто, викрадення якихось книг з Музею книги. За заявою нинішнього керівника картинної галереї Тараса Возняка», - написав він.

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Також він зазничив, що при обшуку нічого не знайдено. Екс-очільницю музею правоохоронці викликали для дачі пояснень 10 серпня.

Лариса Возницька-Разінкова очолила Львівську галерею мистецтв після загибелі свого батька Бориса Возницького, у 2012 році. Восени 2016 року відбувся конкурс на цю посаду. У конкурсі переміг Тарас Возняк. За його розпорядженням було проедено перевірку фондів. В ході перевірки виявилос, що з Музеї давньої книги зникло кілька сотень стародруків та манускриптів. За фактом зникнення артефактів відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, чиновників запорізької мерії підозрюють в передачі секретних даних бойовикам. Співробітники СБУ в рамках обшуку в будівлі Запорізької міської ради проводять вилучення несертифікованих спецзасобів зв'язку.