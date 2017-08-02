У Бердичеві на хабарі у $5 тисяч затримали двох керівників лікарні при виправній колонії (фото)

У місті Бердичів Житомирської області сьогодні, 2 серпня, під час отримання хабаря в розмірі 5 тис. доларів затримано двох керівників лікарні при Райківській виправній колонії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Як зазначається у повідомленні, хабарників затримали слідчі прокуратури спільно із Службою безпеки України та Управлінням оперативної роботи Мінюсту.

«У середу, 2 серпня, слідчі прокуратури області спільно із співробітниками спецпідрозділу «К» центрального апарату Служби безпеки України та Управління оперативної роботи Міністерства юстиції України затримали начальника багатопрофільної лікарні при Райківській виправній колонії та його заступника під час одержання ними 5 тис доларів США неправомірної вигоди», - зазначили у прокуратурі.

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Затримані вимагали від засудженого таку суму за підготовку клопотання до суду для звільнення його від подальшого відбування покарання за хворобою.

«Обох «горе-медиків» було затримано під час проведення слідчих дій у м. Бердичів після одержання зазначеної суми. Неправомірну вигоду вилучено. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу», - уточнили у прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України проводиться слідчим відділом прокуратури Житомирської області. Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.