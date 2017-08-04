У Житомирі комунальне підприємство міськради «Управління автомобільних шляхів» отримало нову комунальну техніку. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

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Як зазначається у повідомленні, " ручні мотоблоки, телескопічні навантажувачі та пневматичні сміттєзбирачі відтепер прибиратимуть Житомир влітку та взимку. Нова комунальна техніка вже почала надходити на комунальне підприємство Житомирської міської ради «Управління автомобільних шляхів». загалом на придбання нової техніки для цього підприємства було виділено 16,5 мільйони гривень, наразі на територію вказаного підприємства вже надійшло техніки на суму більше 8 млн грн ".

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«Ви пам’ятаєте складний минулий зимовий сезон та проблеми, з якими зіштовхнулося місто з очищенням тротуарів від снігу , зупинок та прибудинкових територій. На це були і об’єктивні причини. Багато років комунальні підприємства не закупали нової техніки, яка б могла виконувати такі роботи», - цитує прес-служба міськради мера Житомира Сергія Сухомлина.

Також повідомляється, що , проаналізувавши помилки, які були допущені минулої зими та завдяки підтримці депутатського корпусу, з бюджету міста було виділено 16,5 мільйони на закупівлю нової комунальної техніки.

«Ця техніка буде обслуговувати вулиці Житомира та тротуари. Ми плануємо відійти від посипання покриття піщано-сольовою сумішшю. Для того, щоб використовувати такі реагенти, як бішофіт, потрібна спеціальна техніка. Ця техніка буде працювати не тільки у центральній частині міста, а й на його околицях», - каже Сухомлин..

Нова техніка працюватиме взимку та влітку, що стало можливим завдяки заміни навісного обладнання.

Нагадаємо, КП " Управління автомобільних шляхів" Житомирської міської ради ( м. Житомир) спеціалізується, серед іншого, на будівництві та експлуатації доріг.