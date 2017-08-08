В Україні видаватимуть ID-паспорти із вбудованим цифровим підписом, а до кінця року запрацює Mobile ID

В Україні восени почнуть видавати внутрішні ID-паспорти із вбудованим електронним цифровим підписом, до кінця року почне працювати мобільна ідентифікація громадян Mobile ID, а також реєстрація шлюбу та свідоцтва про народження онлайн. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

«Слід додати, що широкому поширенню електронних послуг сприяє забезпечення українців надійними засобами електронної ідентифікації. Поки що в Україні таким засобом є електронний цифровий підпис (ЕЦП). Тому я порадив би всім українцям, які ще не мають ЕЦП, оформлювати його. З осені почнеться видача внутрішніх паспортів у вигляді ID-карти одразу з електронним цифровим підписом (ЕЦП), а до кінця року в Україні почне працювати Mobile ID (ЕЦП на SIM-карті)», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, голова Державного агентства з питань електронного уряду Олександр Риженко сподівається, що через 3-5 років всі українці матимуть ID-карту громадянина і цифровий підпис.

Впровадження електронних безконтактних послуг, перехід на електронну ідентифікацію та електронний підпис громадянина є необхідною умовою для впровадження системи електронного уряду в Україні. У 2014 році Кабмін заявив про намір запустити електронний уряд в Україні до кінця 2017 року.

Довідка УНІАН. Mobile ID - сервіс мобільної ідентифікації користувачів, який дозволяє абоненту використовувати свій мобільний телефон зі встановленою в ньому SIM-картою для безпечної електронної ідентифікації. Mobile ID можна використовувати для доступу до захищених електронних документів, а також щоб ставити цифровий підпис на документах. Такий стандарт здатний поліпшити якість надання адміністративних та інших сервісів. В Україні вперше стандарт Mobile ID був реалізований на порталі адміністративних послуг у Львові.