В Україні свідків у справі Чийгоза судитимуть за держзраду - прокуратура АРК

В Україні судитимуть за державну зраду двох колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Сергія Цекова і Ольгу Ковітіді, які є свідками з боку звинувачення у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на прокуратуру АРК.

Читайте такожВ окупованому Криму затримано кримськотатарського активіста за одиночний пікет

Відзначається, що стосовно колишніх депутатів відомство направило в суд обвинувальні акти за держзраду. «Прізвища інших «свідків» коментувати недоцільно, оскільки це керівники окупаційної влади. В результаті ми бачимо чергове безпідставне звинувачення й утиски за політичні погляди. Оскільки досудове розслідування триває, подробиці допиту свідків не підлягають розголошенню. Можу сказати тільки одне - громадянин України Ахтем Чийгоз брав участь у мирному мітингу на підтримку територіальної цілісності країни, не порушуючи національного законодавства», - сказав прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

У відомстві нагадали, що прокуратура АРК здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо подій 26 лютого 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, заступника голови Меджлісу Чийгоза було затримано в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти. Російська окупаційна влада звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень. Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на два: окремо - щодо Чийгоза і окремо щодо інших фігурантів процесу - Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

22 червня підконтрольний Кремлю так званий «Верховний суд Криму» до 8 жовтня продовжив термін арешту Чийгоза.

1 серпня завершилося судове слідство у справі Чийгоза. 7 серпня прокуратура запросила для Чийгоза покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років з відбуванням у колонії загального режиму.