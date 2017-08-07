Прокуратура окупантів у Криму вимагає для Чийгоза 8 років ув’язнення (відео)

На засіданні у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза в підконтрольному Кремлю Верховному суді анексованого Криму прокурор Анастасія Супряга запросила для обвинуваченого покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років з відбуванням у колонії загального режиму.

Читайте такожЗаступнику голови Меджлісу Чийгозу загрожує до 10 років в'язниці - адвокатЯк повідомляє Крим.Реалії, прокурор стверджує, що докази в повному обсязі свідчать про винуватість підсудного.

За словами прокурора, «в судовому слідстві вина підсудного повністю доведена». При цьому Супряга послалася на висновки судмедекспертиз, здебільшого датованих травнем і червнем 2015 року, а також на свідчення Сергія Аксьонова, Заура Смирнова, Ейваза Умерова, Сергія Цекова, Ольги Ковітіді, Володимира Константинова і трьох таємних свідків.

У підконтрольному Кремлю Верховному суді анексованого Криму 7 серпня розпочалися дебати сторін у справі одного з лідерів кримськотатарського національного руху, арештованого Ахтема Чийгоза.

1 серпня в справі Чийгоза завершилося судове слідство.

Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство». Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в межах «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – по заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу, окремо по інших фігурантах процесу – Алі Асанову та Мустафі Дегерменджі.