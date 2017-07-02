Незаконно арештованого заступника голови Меджлісу Чийгоза не пускають на похорон матері - адвокат
У СІЗО, де утримують заступник голови Меджлісу, відмовилися прийняти заяву про надання йому можливості взяти участь у похороніі.
Незаконно арештованого окупаційною владою Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза не пускають на похорон матері.
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Про це адвокат Микола Полозов написав на своїй сторінці в Facebook.
«Сьогодні вночі після тяжкої та тривалої хвороби померла Чийгоз Аліє Абдураімівна - мама Ахтема Чийгоза. Похорон (дженазе) має відбутися сьогодні, як того вимагають релігійні приписи», - зазначив адвокат.
Він закликав російську владу виявити гуманізм і надати можливість Чийгозу бути присутнім на похоронах.
Пізніше Полозов повідомив, що в СІЗО, де утримують заступника голови Меджлісу, відмовилися прийняти заяву про надання йому можливості взяти участь у похоронах.
«Щойно дружина Ахтема Чийгоза Ельміра Аблялімова спробувала передати в СІЗО Сімферополя заяву про надання йому сьогодні можливості взяти участь у церемонії поховання його матері. Черговий відмовився прийняти - неділя, канцелярія закрита, начальника немає», - повідомив адвокат.
Довідка УНІАН. Чийгоз був затриманий у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти. Російська окупаційна влада звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.
Справу Чийгоза російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо - стосовно Чийгоза і окремо стосовно інших фігурантів процесу - Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.
20 червня Чийгоза вивозили до Бахчисарая, де він зміг попрощатися з хворою матір'ю.
22 червня підконтрольний Кремлю так званий «Верховний суд Криму» до 8 жовтня продовжив термін арешту Чийгоза.