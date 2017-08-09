СБУ закінчила обшук в редакції видання "Страна.ua"

Обшук співробітники СБУ у редакції видання "Страна.ua" закінчили. Про це у своєму "Твіттері" повідомило видання.

"Обыск закончен. Ничего не нашли. Гостайна больше не в опасности"https://t.co/FsjltCY1Se — СТРАНА.ua (@stranaua) August 9, 2017

Як повідомляв УНІАН, СБУ проводила обшуки в редакції та в місцях проживання журналістів інтернет-видання "Страна.ua" у справі про розголошення державної таємниці. Читайте такожОбшуки в редакції видання "Страна.ua" проходять у справі про розголошення держтаємниці - СБУРаніше стало відомо, що в ході обшуків у редакції інтернет-видання «Страна.ua» виявили флеш-накопичувач, на якому зберігались документи, що можуть становити державну таємницю.