СБУ закінчила обшук в редакції видання "Страна.ua"

12:39, 09 серпня 2017
Суспільство
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Обшук проводився на підставі рішення Печерського районного суду.

УНИАН

Обшук співробітники СБУ у редакції видання "Страна.ua" закінчили. Про це у своєму "Твіттері" повідомило видання.

Як повідомляв УНІАН, СБУ проводила обшуки в редакції та в місцях проживання журналістів інтернет-видання "Страна.ua" у справі про розголошення державної таємниці. Читайте такожОбшуки в редакції видання "Страна.ua" проходять у справі про розголошення держтаємниці - СБУРаніше стало відомо, що в ході обшуків у редакції інтернет-видання «Страна.ua» виявили флеш-накопичувач, на якому зберігались документи, що можуть становити державну таємницю.

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Теги: #обшук старна.юа#СБУ обшук Страна.юа