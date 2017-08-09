У Житомирі створять центр сучасної хірургії

У Житомирі на базі лікарні створять центр сучасної хірургії. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради. Як зазначається у повідомленні, сьогодні виконавчий комітет Житомирської міської ради розподілив субвенції з державного бюджету.

Так, зокрема, видатки управління охорони здоров’я міськради збільшено по спеціальному фонду міського бюджету на 10 млн грн для придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Читайте такожУ Житомирі для журналістів проведуть зустріч з німецькими медіа-експертами — ОДА

«В першу чергу, субвенція з державного бюджету піде на закупівлю обладнання для створення центру сучасної хірургії на базі Центральної міської лікарні № 2. У Житомирі є фахівці, які зможуть працювати на сучасному обладнанні. Це дозволить удвічі зменшити час перебування пацієнта на денному стаціонарі, удвічі зменшить ризики післяопераційних ускладнень та зменшує час на реабілітацію пацієнта після оперативного втручання», – повідомив на засіданні виконкому заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов.

Загалом же, Житомир отримав більше 100 млн грн субвенції з держбюджету, яку сьогодні і розподілили на засіданні виконавчого комітету міської ради.