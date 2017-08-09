"Суд" окупантів в Криму оголосить вирок Чийгозу 11 вересня – адвокат

Суд в анексованому Криму оголосить вирок заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу 11 вересня.

Про це повідомив його адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні в суді у справі Ахтема Чийгоза завершилися дебати сторін, в яких виступили його захисники і він сам. Після цього Чийгоз виступив з останнім словом. Оголошення вироку відбудеться 11 вересня», - написав Полозов.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня у Верховному суді анексованого Криму звинувачення вимагало для Чийгоза покарання у вигляді позбавлення волі на строк 8 років з відбуванням у колонії загального режиму.

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Довідка УНІАН. Чийгоз був затриманий у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти. Російська окупаційна влада звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень. Його справу російський суд розглядає в рамках «сутички 26 лютого» після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на два: окремо – стосовно Чийгоза і окремо стосовно інших фігурантів процесу - Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

20 червня Чийгоза вивозили до Бахчисараю, де він зміг попрощатися з хворою матір'ю.

22 червня підконтрольний Кремлю так званий «Верховний суд Криму» до 8 жовтня продовжив термін арешту Чийгоза.

1 серпня завершилося судове слідство у справі Чийгоза