У Києві шахраї продають фальшиві місця в черзі за біометричними паспортами (відео)

У Києві завзяті ділки вирішили скористатись ажіотажем навколо видачі біометричних паспортів і почали продавати місця в чергах. За позицію попереду брали від трьохсот гривень. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Люди віддавали гроші, і вже в сервісних центрах з подивом дізнавалися, що ніяких переваг не мають. Ошуканим, виявилося, продали електронні квитки, які працівники сервісного центру видають безкоштовно.

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У сервісному центрі навіть оголошення вивісили, яке попереджає про шахраїв, але це все одно не допомагає. Щодня з'являються люди, які починають прориватися у черзі з фальшивими талонами. Зазначимо, за шахрайство законом передбачено покарання від штрафу до 12 років за гратами.