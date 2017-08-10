Затриманих у Криму кримських татар відвезли у невідомому напрямку – правозахисник

Затриманих у Криму чотирьох кримських татар, які є родичами, відвезли у невідомому напрямку. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомила керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

Вона також зазначила, що осіб, які забрали братів з їхньої домівки, не встановлено.

«Чи це співробітники ФСБ, чи поліції. Невідомо, якого саме органу. Більшість осіб були у масках, тому важко зрозуміти і встановити, що за орган, який проводив так званий обшук. Наскільки ми думаєм, це скоріш за все був навіть не обшук, а так званий огляд помешкання. Це така практика сьогодні силових структур у Криму, коли проводяться по суті абсолютно незаконні обстеження помешкань. Формально за російськими законами – це не обшук, хоча реально це обшуки, які проводять і о 5-ій, і о 6-ій ранку, вибивають двері, після цього людей вивозять і можуть бути сфабриковані будь-які справи», - розповіла вона.

За словами Скрипник, на даний час жодних нормальних пояснень співробітники силових структур рідним поки не надали.

«Ми дуже сподіваємось, що адвокати їх знайдуть. Наскільки нам відомо, адвокати вже вживають заходів, щоб захистити своїх підзахисних, але поки більше інформації у нас, на жаль, немає», - резюмувала правозахисник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Криму заарештовано чотирьох кримських татар після обшуків, які проводилися на вул. Чехова, 26, у селі Уч Козь (нині – Новокленове) Карасубазарського (нині – Білогірського) району Криму. Водночас на сайтах силових відомств Криму, підконтрольних Кремлю, про будь-які операції в Білогірському районі не повідомляється.