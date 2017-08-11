У МЗС розповіли про подальшу долю українських моряків, затриманих на кораблі з наркотиками в Іспанії

Затримані в Іспанії за підозрою в контрабанді наркотиків українські моряки перебувають в задовільному стані в закладі утримання міста Альмерія. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на начальника управління консульської забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Василя Кирилича.

За його словами, український консул підтримує постійний контакт з адвокатом та іспанськими правоохоронними органами, в провадженні яких знаходиться справа.

Читайте такожНа Одещині СБУ ліквідувала канал контрабанди екстазі

"Затримані забезпечені державним адвокатом, а також україномовним перекладачем ... Затримані знаходяться в задовільному стані, скарг на умови утримання та санітарно-гігієнічні умови не заявляють вони мають можливість спілкуватися з рідними в Україні", - розповів представник МЗС.

За попередньою інформацією, справу передадуть у суд першої інстанції міста Мадрид.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня в Середземному морі на схід від Гібралтарської протоки іспанська влада затримала суховантаж Lady Boss з екіпажем з 13 осіб, двоє з яких болгари, решта - українці, серед яких є дители Одеси та області. На борту судна виявили 18 тонн гашишу.