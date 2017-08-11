"Олег Вінник - Ланністер, Тіна Кароль - Дейнеріс": в мережі придумали "Гру престолів" по-українськи

Блогер Тарас Соловей підібрав свій «дрім-каст» української версії американського серіалу HBO.

«Тут подумав, що було б, якщо б умовний УТ-1 купив права на українську адаптацію "Гри Престолів", а мене призначив головним з кастингу. Тепер не можу припинити кричати. І я б, напевно, навіть подивився такий серіал», - написав він у повідомленні.

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Також користувачі пропонують кандидатури на ролі інших персонажів «Гри престолів»: Василь Вірастюк - Гора, Потап - Семвел Тарле, Святослав Вакарчук - Тіріон Ланністер, Віталій Кличко - гігант Вун Вун з армії «диких».

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше хакери опублікували в мережі особисті дані акторів з "Гри престолів"