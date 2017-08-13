У Нацполіції прокоментували скандал навколо футбольних матчів у Маріуполі

У Національній поліції прокоментували скандал навколо проведення футбольних матчів у Маріуполі.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

"Я, як громадянин України та правоохоронець, а також людина, яка перші три важких військових роки прожила та пропрацювала в зоні АТО, можу сказати, що великий футбол на Донеччині вкрай необхідний. Це демонстрація всім, що ми – єдина країна, й наші жителі прифронтових міст нічим не відрізняються від громадян з мирних областей України. Це доказ бандитам в "ДНР" та "ЛНР", що на відміну від них ми живемо, а не існуємо серед мороку, страху та безвиході", - сказав він.

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За його словами, у відповідях на численні листи ФФУ і ФК "Маріуполь" станом на травень-червень він надавав особисті гарантії щодо забезпечення безпеки на період проведення футбольних матчів на стадіоні в Маріуполі.

Аброськін підкреслив, що лише керівництво АТО, правоохоронці, СБУ та поліція Донеччини, враховуючи реальний стан справ, можуть оцінити ризики та надати свої рекомендації щодо проведення чи не проведення матчів в конкретний час.

На думку Аброськіна, наразі "великий футбол вийшов за рамки спортивного життя й футбольні менеджери намагаються використовувати правоохоронні органи для зведення рахунків один з одним та інтриг".

Нагадаємо, раніше був оприлюднений лист від СБУ до президента ФФУ Андрія Павелка, у якому спецслужби заявили, що "проведення футбольних матчів у Маріуполі є небезпечним та несе загрозу життю учасників спортивних заходів, в першу чергу терористичного характеру".

Зокрема, з урахуванням того, що Маріуполь розташований поблизу до лінії зіткнення з бойовиками "ДНР", проведення там матчів Чемпіонату України по футболу є небезпечним та недоцільним. Автором листа є заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

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До цього батьки футболістів дитячої школи "Динамо" звернулися до президента, прем'єра, голови СБУ та міністра внутрішніх справ із проханням не допустити проведення молодіжного чемпіонату України в Маріуполі. У відкритому листі керівництву країни вони просять перенести ігри на безпечніші поля, розташовані подалі від зони бойових дій.

Раніше батьки зверталися з таким проханням до керівництва Федерації футболу України, але там заявили, що не бачать причин не їхати в Маріуполь.