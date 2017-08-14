Окупанти в Сімферополі затримують дідусів-пікетувальників (фото, відео)

У Сімферополі четверо літніх чоловіків вийшли на одиночний пікет на підтримку заарештованого Сервера Караметова.

Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці в Facebook.

«Літні люди в Криму почали виходити на поодинокі пікети на підтримку Сервера Караметова», - написав він.

На відео, яке адвокат розмістив на своїй сторінці чоловіки тримають у руках плакати: «Путін, наші діти не терористи і не екстремісти».

Він також повідомив, що одного чоловіка затримали.

«Біля МВС затримали пікетувальника-дідуся», - повідомив Курбедінов.

Пізніше стало відомо про затримання ще трьох літніх чоловіків і трьох або чотирьох молодих людей.

«Вже затримали 4-х людей похилого віку, і 3-х або 4 молодих, які були поруч. Всі по різних місцях, адвокати намагаються знайти всіх», – повідомила на своїй сторінці у Facebook співзасновниця громадської ініціативи «Крим.SOS» Таміла Ташева.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня російські поліцейські затримали 76-річного кримськотатарського активіста Сервера Караметова, який вийшов на акцію протесту до Верховного суду Криму в окупованому Сімферополі.

Читайте такожAmnesty International закликає російську владу звільнити кримського активіста Караметова

Активіст вимагав під будівлею суду, де проходить засідання щодо Ахтема Чийгоза, щоб окупанти негайно відпустили незаконно затриманого. Караметов тримав плакат з написом: «Путін і (Аксьонов), наші діти (Ахтем Чийгоз) не терорист! Досить звинувачувати кримських татар».

10 серпня суд в окупованому Криму засудив активіста до 10 діб арешту.

Також повідомлялося, що суд Сімферополя визнав винним Караметова і засудив його до штрафу 10 тисяч рублів.

11 серпня 2017 року у Верховному Суді відбувся розгляд апеляційної скарги Караметова. Рішення колишньої судової інстанції залишили в силі.