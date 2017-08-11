Суд в окупованому Криму залишив 76-річного кримськотатарського активіста Караметова під вартою до 19 серпня

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму 11 серпня відхилив апеляцію захисту на адміністративний арешт кримськотатарського активіста Сервера Караметова і залишив його під вартою до 19 серпня.

Як повідомляє Радіо Свобода, підтримати Караметова в суд приїхали десятки людей.

Караметов проводив одиночний пікет під будівлею підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму, де слухалася справа заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

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Щодо Караметова склали два адміністративних протоколи. Один – за «порушення порядку проведення одиночних пікетів», другий – за «опір співробітникам поліції».

Підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя 9 серпня присудив Караметову 10 діб адміністративного арешту за «опір співробітникам поліції».

Караметова затримують в анексованому Криму вже не вперше. У День пам’яті жертв геноциду кримських татар 18 травня його затримали російські силовики після того, як він прийшов на площу у Сімферополі з кримськотатарським прапором і портретами своїх батьків, які стали жертвами депортації 1944 року. За три години його відпустили після складання адміністративного протоколу.