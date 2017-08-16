Литва направить спостерігачів на російсько-білоруські навчання "Захід 2017" - ЗМІ

Литва направить спостерігачів на російсько-білоруські навчання «Захід 2017», які відбудуться 14-20 вересня.

Як повідомляє Delfi, Литва спостерігатиме за навчаннями з Білорусі та Ленінградської області РФ.

"Литва... разом з іншими державами регіону отримала від Росії і Білорусі запрошення спостерігати за навчаннями "Захід 2017", - сказала представник Міноборони Литви Аста Гальдікайте, повідомляє BNS.

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За її словами, планується, що в програмі моніторингу за організованими на території Білорусі великими білорусько-російськими стратегічними навчаннями "Захід" братимуть участь інспектори з озброєння Литовської армії, а 19 вересня за навчаннями на полігоні Луга в Ленінградській області спостерігатиме військовий аташе Литви в РФ.