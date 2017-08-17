Новий керівник департаменту Житомирської ОДА Прокопець розповів про плани в роботі

Новий керівник департаменту Житомирської ОДА Юрій Прокопець розповів про плани в роботі. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації,

Там нагадали, що з 4 серпня цього року директором департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської ОДА призначений Юрій Прокопець.

Говорячи про плани, новопризначений керівник розповів про зміни в обласному соцзахисті та пріоритети в роботі.

Так, зокрема, він повідомив, що без попередження відвідує інтернатні установи. “ Я приїжджаю в інтернатні установи в 6.50 год. ранку в неділю. Вони до такого не звикли. Хочу бачити все, як є. Вже побував у Бердичеві, Іванівці, Тетерівці, Коростені та Новій Боровій, тощо “,- сказав Прокопець.

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На думку Прокопця, у його департаменті працюють кваліфіковані кадри. « Їм просто треба дати чітку лінію на створення програми покращення життя наших людей. Сьогодні саме департамент виконує функцію держави із соціального захисту населення – працює в інтересах літніх людей, людей з інвалідністю та інших вразливих категорій населення. Колектив робить багато роботи. Далі буде видно, наскільки вони відповідають сьогоденню»,- зазначив Прокопець.

Водночас, на його думку, обласний соцзахист Житомирщини потребує змін. « Це має бути і ставлення до кожної людини, і прозорість в роботі. Людина, яка звернулась у соцзахист, має отримати відповідь: які її подальші дії, на що вона має право, яку допомогу отримає. Крім цього, треба побудувати таку структуру, максимально спростити документообіг, щоб не ганяти людей по всім тим надавачам послуг та іншим інстанціям. Я думаю, на сьогоднішній день технічних засобів у нас вистачає. Що стосується субсидій, то не має бути ніяких технічних відмов. Якщо в людини неправильно написана заява, то працівники мають одразу вирішувати це питання»,- підкреслив Прокопець.

Він також розповів про те, як його підлеглі досягають прозорості у діяльності департаменту. «Ми публікуватимемо інформацію щодо всіх черг, всіх нарахувань. Також люди на сайті підрозділу зможуть знайти усю необхідну інформацію та розподіл коштів. Департамент здійснює багато функцій і прозорість – це дуже важливо»,- сказав Прокопець.

Він поділився думками з приводу того, як саме має працювати департамент у період реформування.

«Зараз держава впроваджує реформу децентралізації для того, щоб людина не їздила по районах та в обласний центр, а все могла зробити на місці. Будемо створювати підрозділи, які потрібні для роботи громад. Департаменти та управління стають їхніми інформаційними партнерами. Після поїздки в Тетерівську ОТГ я дав доручення заступнику Світлані Бойм та управлінню соцзахисту Житомирського району взяти під контроль створення у громаді осередку соціального захисту»,- зазначив новий директор департаменту праці та соціального захисту населення Житомирської ОДА.

Прокопець сказав, що задумав створити об’єднану програму, яка б стосувалася всіх районів і міст Житомирщини. « Щоб ті люди, які живуть у селах, мали такі ж пільги, а також мали захист не тільки в місті. Щоб кожна людина відчувала, що область та держава про неї дбають»,- наголосив він.