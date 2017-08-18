Змусив серце битись до приїзду "швидкої": у Львові поліцейський врятував життя чоловіку

У Львові поліцейські врятували життя чоловіку, коли приїхали на виклик. Про це пише ТСН.

Повідомляється, що чоловіку стало зле у ліфті. Коли ж прибули правоохоронці у чоловіка зупинилось серце – тоді поліцейський Роман Кліщ взявся робити непрямий масаж серця і повернув чоловіка до життя. Рятівник каже, що вперше застосував свої знання першої медичної допомоги.

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"Перебивання були дуже великі, бо під час навчання нас навчали робити масаж серця, але що на манекені, що на людині - то зовсім інші речі. Перші натиски - вони були такі непевні, вони не давали ефекту, тоді побачив, що, певно, треба сильніше натискати", - заявив правоохоронець.