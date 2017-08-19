На Житомирщині з 2 вересня ОДА знову прийматиме заявки на відшкодування установок доїння

На Житомирщині з 2 вересня облдержадміністрація знову прийматиме заявки від жителів області на відшкодування установок доїння. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА

Як зазначається у повідомленні, компенсацію можуть отримати господарства населення Житомирщини, які утримують три і більше корів. Господарствам відшкодують вартість придбаної установки у сумі, рівній вартості придбання, але не більше 7000 грн за одиницю.

Нагадаємо, що в липні цього року компенсацію за придбання установок вже отримали 30 жителів Житомирщини по 5,3 - 7 тис. грн на господарство. Отримали відшкодування 15 господарств у Любарському, 6 у Новоград-Волинському районах, по 3 господарства – у Бердичівському, по 2 – в Андрушівському й Радомишльському, по одному – у Коростишівському та Олевському районах.

Подання заявок та документів триватиме до 1 грудня 2017 року. За детальною інформацію про отримання дотації звертатись до управління агропромислового розвитку ОДА за адресою: Житомир, майдан ім. С. Корольова, 3/14, телефон: (0412) 47-47-50.