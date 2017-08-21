У Житомирі 23 серпня відкриють пам’ятник Героїв Небесної Сотні

У Житомирі 23 серпня о 21.00 годині відбудеться відкриття пам’ятника Героїв Небесної Сотні. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, захід пройде в рамках відзначення державних свят України – Дня Державного Прапора та Дня незалежності.

"Висота скульптури – понад 3 метри, а висота триптиху – близько 8 метрів (два поверхи фасаду будівлі). Вночі композиція підсвічуватиметься. На сьогоднішній день всі елементи пам’ятника вже встановлені, наразі кріпиться підсвітка та проводяться роботи з благоустрою. Триптих, який вже встановили у Житомирі до пам’ятника Героям Небесної Сотні, виготовлений з кортенової сталі – так званого «вічного» металу. Запрошуємо громадськість та небайдужих житомирян долучитись до заходів з нагоди відзначення державних свят",- зазначають у міськраді.

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Раніше повідомлялося, що у Житомирі привітали матерів-героїнь.