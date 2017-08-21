Порошенко: Українці об’єдналися в єдину патріотичну родину та відстояли спільний дім від хижого сусіда

Президент України Петро Порошенко заявляє, що українці об’єдналися в єдину патріотичну родину та відстояли спільний дім від хижого сусіда.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час відкриття реконструйованого корпусу Кіровоградської обласної дитячої лікарні.

«Згадайте, три з половиною, чотири роки тому, на жаль, для багатьох День незалежності був лише ще одним вихідним днем, абсолютно не більше. Країна була роз’єднаною і слабкою. За ці три роки ми пройшли величезну дистанцію не лише в побудові нашої армії, наших Збройних Сил, не лише в реалізації ідеї децентралізації, відновленні справедливості, побудові нової поліції, покращенні роботи спецслужб…абсолютно по-іншому відчувають себе українці. І, в тому числі російська агресія згуртувала нас в єдину політичну націю», - зазначив глава держави.

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«Традиційні українські хутори, - де що не хата, то обов’язково з краю, - об’єдналися в єдину патріотичну родину, яка відстояла наш спільний дім від хижого сусіда. Ми пізнали реальну ціну справжньої свободи і День незалежності рік від року стає для нас дедалі більшим святом. Це навіть більше важливо, ніж Новий рік, як Різдво та Воскресіння, тому що він все поєднує», - додав президент.