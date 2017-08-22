Голова Житомирської ОДА Гундич відвідав родину, яка отримала гроші з обласного бюджету за установку доїння (фото)

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич відвідав родину, яка отримала кошти з обласного бюджету за установку доїння.

Читайте такожНа Житомирщині з 2 вересня ОДА знову прийматиме заявки на відшкодування установок доїння Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, Гундич сьогодні відвідав родину Андрощуків у селі Липне, в рамках робочої поїздки до Любарського району.

"Дуже важливо – підтримувати родини у селах Житомирщини, які нелегкою працею заробляють кошти для власних потреб, утримання господарства, навчання дітей. Тому з обласного бюджету було виділено перші 200 тис. грн, які вже отримали 30 сімей Житомирщини, в тому числі і родина Андрощук у Любарському районі, на закуплені раніше установки індивідуального доїння",- сказав Гундич, спілкуючись з журналістами.

Він розповів також , що перевіряв у Любарському районі популярність та актуальність програми відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння.

" Адже половина із 30 компенсацій, які отримали у липні жителі області на свої рахунки, надійшла саме у домогосподарства Любарщини. Дивлячись на Андрощуків, мене дуже радує те, що тепер мамі чотирьох дітей не доводиться годинами сидіти біля корів, а діти не чекають. Адже весь процес – автоматизований: доїння займає до 20 хвилин», – зазначив Гундич.

Програма компенсації вартості доїльних апаратів для власників 3 і більше корів – це одна із ініціатив, яку цьогоріч запровадили на Житомирщині.

30 домогосподарств в області отримали компенсації (по 5-7 тис. грн.) на суму майже 200 тис. грн. Ще 50 заяв перебувають на розгляді. Але при цьому прийом заявок від бажаючих не припиняється – зауважив керівник області.

«Ще 50 заявок на відшкодування установок знаходиться на опрацюванні в облдержадміністрації. Зважаючи на такий попит, ми знову ініціюватимемо виділення коштів на цей напрям програми серед депутатів облради. Адже для нас дуже важливо підтримати такі молоді та амбітні родини, як сім’я Андрощуків. Тому з 2 вересня ми продовжуємо прийом заявок на відшкодування доїльних апаратів», – акцентував Гундич.

Валентина Андрощук розповіла, що для ведення господарства доїльний апарат просто незамінна річ. Адже господиня тепер не витрачає зайву годину на доїння корів. Все це робить апарат, який пришвидшує процес доїння у 2-3 рази. Натомість є час на дітей. Крім 3 корів, родина утримує 2 бички, козу, кроликів та птицю.

Для того, аби отримати компенсацію за установку, потрібно подати відповідні документи до 1 грудня 2017 року до управління агропромислового розвитку ОДА.

Програмою розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки передбачено 200 тис. грн на відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння господарствам населення.

Найактивніше скористались програмою відшкодування у Любарському та Новоград-Волинському районах – компенсацію отримають 15 і 6 господарств, 3 господарств – у Бердичівському, по 2 – в Андрушівському й Радомишльському, по 1 – у Коростишівському та Олевському районах.