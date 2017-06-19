34 господарства Житомирщини подали документи на відшкодування вартості установок індивідуального доїння

34 господарства Житомирщини, за оперативними даними, вже подали документи на відшкодування вартості установок індивідуального доїння.

Про це повідомляє управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, 4 господарства населення із семи районів області, які утримують три і більше корів, подали документи на відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння.

За інформацією управління, наразі подали документи 34 господарства населення, які утримують три і більше корів, із семи районів області.

"Активнішими є господарства населення Любарського та Новоград-Волинського районів, які подали відповідно 17 і 7 пакетів документів, по три пакети документів надійшло від господарств Бердичівського та Радомишльського районів, два від Андрушівського і по одному - від Коростишівського та Олевського районів",- зазначають в ОДА.

Читайте такожБільшість громадян виступають проти обмеження права продавати свої паї

Відшкодування передбачено Програмою розвитку агропромислового комплексу Житомирської області, яка розрахована на всі суб’єкти господарювання – від малих до великих фермерських господарств, а також для індивідуальних дворів.

За даними ОДА, засідання відповідної комісії відбудеться вже на цьому тижні.

Нагадуємо, що з обласного бюджету у Житомирській області цьогоріч на вказані цілі тваринникам регіону передбачено 200 тис. грн.