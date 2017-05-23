В Житомирі спецкомісії при ОДА будуть визначати, хто з аграріїв буде отримувати дотації

На Житомирщині при облдержадміністрації вчора було утворено спеціальні обласні комісії, які визначатимуть, хто з аграріїв отримає спеціальні дотації з обласного бюджету.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської ОДА, комісії розглядатимуть пропозиції та прийматимуть документи на отримання спеціальної дотації чи відшкодування коштів сільським господарствам та сільськогосподарським підприємствам.

Так, спеціальну бюджетну дотацію отримуватимуть сільськогосподарські підприємства за приріст поголів’я корів молочного, м’ясного та комбінованого напрямів продуктивності.

Також фермери Житомирської області зможуть отримувати фінансову допомогу на придбання установок для доїння корів. Загалом із бюджету області спеціальною обласної програмою на це передбачено 200 тис. грн.

Читайте такожВ Житомирі запрацював Центр розвитку місцевого самоврядування

На Житомирщині фермери також можуть отримати спеціальну бюджетну дотацію на вирощування льону та гречки. Крім цього, власникам племінних телиць, нетелей та корів нададуть часткове відшкодування із обласного бюджету.

«Власники трьох і більше корів можуть подати необхідний пакет документів до нашого управління і їм компенсують 10 тис. грн»,- повідомив УНІАН начальник управління агропромислового комплексу облдержадміністрації Руслан Кирилюк,

Цьогоріч у бюджеті області відповідними програмами для бажаючих збудувати собі житло у селі передбачено 1,1 млн грн. Також передбачено дотації за вирощування льону, гречки, та для виробників органічної продукції.

Загалом же, у Житомирській області на розвиток агропромислового комплексу та пільгове кредитування індивідуальним сільським забудовникам у минулому році використано 5,5 млн грн та планується використати 5,8 млн грн у 2017 році.

Як повідомляв УНІАН, раніше при Житомирській ОДА створили робочу групу, яка буде викривати тіньових роботодавців і працівників.